Презентація концепції Цифрової держави та бренду “Дія”

27-го вересня Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров відкрив International IT Forum в Запоріжжі та представив концепцію розвитку цифрової держави в Україні і новий бренд «Дія»*.
Co-speaker: власник незалежної креативної агенції FEDORIV Андрій Федорів.
Основні меседжі презентації.
Міністерство цифрової трансформації України – це зараз головний орган виконавчої влади з регулювання електронного урядування, кіберзпеки, IT-індустрії, що разом з профільним парламентським Комітетом з питань цифрової трансформації повинні якісно змінити державну політику в галузі діджиталізації та привнести нову філософію в цю сферу за підтримки громадськості, бізнесу та міжнародних партнерів.
Держава має стати сервісом: Мінцифри будуть адвокатами людей, для цього буде створена єдина архітектура для надання послуг – швидко, чесно, доступно для кожного.
Тому ми запускаємо проєкт «Цифрова держава», що згодом об’єднає всі відомства в єдину зручну й дієву онлайн-систему.
Наш перший крок — створення diia.gov.ua, онлайн-сервісу державних послуг, де все працює швидко, чітко й зрозуміло.
Трохи згодом ми запустимо мобільний додаток Дія, щоб отримати потрібну послугу можна було просто зі смартфона.
Наша мета до 2022 року:
– 100% всіх державних послуг доступні онлайн.
– 20% послуг надаються автоматизовано, без втручання посадовця.
– 1 онлайн-форма для заповнення, щоб отримати пакет послуг до будь-якої життєвої ситуації.
План дій розвитку порталу «Дія», де також ви можете надати фідбек та залучитись до нашої роботи: plan.diia.gov.ua
Посилання на онлайн-презентацію Мінцифри за участю Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра Олексій Гончарука: https://go.e.gov.ua. Початок: 16.00
На презентації Ви почуєте більше про структуру, цілі, команду та завдання Мінцифри, більше – про Цифрову державу та бренд «Дія».
*Розробка проєкту «Цифрова держава» та бренду «Дія» відбувається за підтримки:
1) Швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва і реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge.
2) Проекту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія».
3) Проекту EGOV4UKRAINE програми «U-LEAD з Європою», що фінансується ЄС та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.
Детальніше про Цифрову державу та бренд “Дія”: https://plan.diia.gov.ua/
Презентація Цифрової держави та бренду “Дія” на International IT Forum: https://www.youtube.com/watch?v=2_2O4FWM5yA