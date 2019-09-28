Презентація концепції Цифрової держави та бренду “Дія”

Презентація концепції Цифрової держави та бренду “Дія”

27-го вересня Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров відкрив International IT Forum в Запоріжжі та представив концепцію розвитку цифрової держави в Україні і новий бренд «Дія»*.

Co-speaker: власник незалежної креативної агенції FEDORIV Андрій Федорів.

Основні меседжі презентації.

Міністерство цифрової трансформації України – це зараз головний орган виконавчої влади з регулювання електронного урядування, кіберзпеки, IT-індустрії, що разом з профільним парламентським Комітетом з питань цифрової трансформації повинні якісно змінити державну політику в галузі діджиталізації та привнести нову філософію в цю сферу за підтримки громадськості, бізнесу та міжнародних партнерів.

Держава має стати сервісом: Мінцифри будуть адвокатами людей, для цього буде створена єдина архітектура для надання послуг – швидко, чесно, доступно для кожного.

Тому ми запускаємо проєкт «Цифрова держава», що згодом об’єднає всі відомства в єдину зручну й дієву онлайн-систему.

Наш перший крок — створення diia.gov.ua, онлайн-сервісу державних послуг, де все працює швидко, чітко й зрозуміло.

Трохи згодом ми запустимо мобільний додаток Дія, щоб отримати потрібну послугу можна було просто зі смартфона.

Наша мета до 2022 року:
– 100% всіх державних послуг доступні онлайн.

– 20% послуг надаються автоматизовано, без втручання посадовця.

– 1 онлайн-форма для заповнення, щоб отримати пакет послуг до будь-якої життєвої ситуації.

План дій розвитку порталу «Дія», де також ви можете надати фідбек та залучитись до нашої роботи: plan.diia.gov.ua

Посилання на онлайн-презентацію Мінцифри за участю Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра Олексій Гончарука: https://go.e.gov.ua. Початок: 16.00

На презентації Ви почуєте більше про структуру, цілі, команду та завдання Мінцифри, більше – про Цифрову державу та бренд «Дія».

*Розробка проєкту «Цифрова держава» та бренду «Дія» відбувається за підтримки:

1) Швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва і реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge.

2) Проекту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія».

3) Проекту EGOV4UKRAINE програми «U-LEAD з Європою», що фінансується ЄС та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.

Детальніше про Цифрову державу та бренд “Дія”: https://plan.diia.gov.ua/

Презентація Цифрової держави та бренду “Дія” на International IT Forum: https://www.youtube.com/watch?v=2_2O4FWM5yA

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