Ринок праці Запорізької області

Станом на 27 вересня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 13,2 тис. осіб, з них 9,6 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 27 вересня 2019 року – 2944 одиниці (у м. Запоріжжі – 1723 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 4 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 2 безробітних).
З початку вересня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 162 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 98 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.