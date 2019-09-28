Свято вулиці під сторічним дубом

Як і торік зібралися на свято мешканці вулиць Садова та Завалюшина, що в селі Широкому. Родина Калош Іван та Ангеліна з дітьми та з сусідами підготували територію для святкування, Пічурін Олександр та Нікітенко Микола привезли столи та лави, Скирта Людмила рознесла запрошення Тож 21 вересня, у неділю ми зібралися під нашим столітнім дубом щоб, поспілкуватися, потанцювати, поспівати та пригостити смаколиками. А смаколиків було чимало- це й вареники з різним начинням , пічні пироги, м’ясні страви, сири, запіканки, бутерброди на усі смаки, та безліч маринадів, овочеві рагу та навіть суші. А «баніца» від Гайдаржинського та «шурпа» від Крикуненка Руслана та Гайткулової Тетяни стали традиційними та довгоочікуваними. Розповім про деяких сусідів більш детально.
Бібікова Валентина Іванівна – жінка- душа, жінка- Мати з великої літери, адже виховала трьох зразкових донечок, завжди привітна та гостинна , провела екскурс в історію села по вирізкам з газет «Червоний промінь», які вона збирає майже 40 років: це й про те як будувалися наші школа та дитячий садок, і про наших видатних мешканців села про участь творчої агітбригади 80- х років в різних заходах та багато чого іншого.
Продовжив екскурс в історію села, запрошений гість-письменник Черновол Олександр Семенович,який розповів про німців – менонітів, що заснували село Широке, тоді Нойєндорф, та яку спадщину залишили після себе.
Приємно що цього року до нас завітали мешканці з інших вулиць, мабуть тому що у нас усіх зустрічають теплими обіймами. Тож столів цього року не вистачало, вирішували проблему безпосередньо на місці. Гарною основою для святкування стала фінансова підтримка депутатів Широке Пічуріна Олександра Павловича та Шклярука Олександра Олександровича, творча підтримка від самодіяльного вокаліста Данілевича Сергія та старости Зеленопільського округу Єрьоменко Наталії Григорівни, яка й розпочала наше святкування.
Як звичайно, наше свято відбулося на одному диханні, таким собі самодостатнім хутором. Ми вітали ювілярів 2019 року, вересневих іменинників, старожилів та тих хто завітав до нас вперше. Було багато пісень, розмов та танців, тож не дивлячись на прохолодну погоду усім було гаряче. Цікаві ігри допомогли ближче познайомитись з сусідами, була запропонована цікава тема для розмови: «А куди підемо святкувати , наступного року?» А ще ми започаткували нову традицію «Подарунок сусіду». Були «іменні» подарунки, адже багато хто погодився на нашу авантюру та обирав собі сусіда по жеребкуванню, навмання. Відповідальним за музичного супровід був Вершков Олександр, який став діджеєм нашої вечірки . Протягом усього свята дітей розважали Гурова Надія та Якушина Дарія а Нікітенко Еліна Анатольївна була моєю безцінною помічницею .
Втомлені та щасливі ми залишили цей затишний та гостинний двір, і хто зна, чи ми змінимо місце дислокації в наступному році , чи знов повернемось в цей рідний двір, під наш столітній дуб. Дякую усім хто підтримав та прийняв участь.
Вуличком вулиці Завалюшина Ірина Крикуненко