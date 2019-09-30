Сьогодні,у місті Вільнянськ Запорізької області, відбувся чемпіонат з футболу серед команд Вільнянського району та команд ветеранів АТО. Захід відбувався за підтримки голови Вільнянської спілки Сергія Синенка ветерана ООС.
Захід розпочався зі вступної промови, а також слів представників військових частин, які мали честь бути присутніми на святі. Команда 55-ої окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ забезпечила усіх присутніх польовою кухнею. В свою чергу гвардійці військової частини 3029 Національної гвардії України прибули на бойовій військовій техніці та з агітаційною командою.
По закінченню чемпіонату усі присутні гості, учасники та представники були нагороджені грамотами за участь та співпрацю.
#3029NGU