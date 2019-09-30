«Фармак» сприяє відродженню культурної та духовної спадщини України

Інвестиції в духовне виховання українського суспільства продовжуються
29 вересня відбулося освячення новозбудованого Хресто-Воздвиженського храму, який відбудувала родина Жебрівських та релігійна громада села Немиринці Ружинського району Житомирської області.
Церкву в Немиринцях було закладено 12 травня 1826 року, а вже за рік, 27 вересня 1827 року, у новозбудованому храмі відслужили першу службу.
Церква продовжувала діяти навіть під час першої та другої світової війни й революції початку XX століття. Але 1963 року, під час чергового спалаху пропаганди атеїзму радянської влади, церкву в Немиринцях було закрито, а храм пристосували під склад. У 80-ті роки приміщення церкви було зруйновано.
У жовтні 2015 року за сприяння родини Жебрівських та сільської релігійної громади почалася відбудова церкви. І вже 29 вересня 2019 року пройшла перша служба в стінах оновленого храму. Чин освячення Хресто-Воздвиженського храму та Божественну Літургію провів предстоятель Православної Церкви України Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній у співслужінні єпископату та духівництва.
«Ми знаємо з історії, що багато храмів зазнали руйнування. Проте на наше покоління випала велика честь відновити історичну справедливість і збудувати власними руками цей дім Божий. У храмі ми знаходимо мир у своїй душі, черпаємо невидиму Божественну благодать, в храмі ми отримуємо ті повчання, які лягають в основу нашого духовного життя. Нехай цей чудовий храм як видимий знак Божого благословіння буде воістину чудом Божим у житті громади», – сказав Предстоятель Православної Церкви України Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній вірянам.
«Духовне й культурне виховання – це наша основа. Наш стрижень. Наша національна ідентичність. Люди з вірою в серці – великі люди, здатні на великі справи. А ми Українці – велика нація з багатим духовним світом і силою, яка допомагає вистояти в найскладніші часи. Нам усім потрібна віра. Віра в Бога, у сильну незалежну державу. У майбутнє. Віра в нас самих. Люди, а особливо діти, потребують чути Боже слово. Це змінює їхній світогляд на краще. Тому відродження старовинного храму в Немиринцях, на своїй батьківщині, я й моя родина вважаємо важливим завданням. З яким ми, з Божою поміччю, впоралися. І попри те, що я й моя сім’я католики, ми беремо участь у відродженні православного храму, тому що розуміємо важливість і значущість цієї події для православних жителів Ружинського району і всієї православної України», – зазначила Філя Жебровська, голова наглядової ради АТ «Фармак».
Церква була відтворена в первозданному вигляді, за допомогою найновіших будівельних матеріалів та найсучасніших технологій. Архітектор проекту – Олексій Бреус.
ДОВІДКА
«Фармак» – успішна міжнародна фармацевтична компанія, лідер фармацевтичної галузі в Україні, з часткою ринку, яка постійно зростає, і сталою репутацією відповідального бізнесу та надійного партнера. Більша частина прибутку «Фармак» щорічно реінвестується в зростання та розвиток компанії, що дає змогу розширювати європейський бізнес в Україні та зміцнювати позиції на міжнародній арені. Ми робимо доступним лікування сучасними ефективними лікарськими засобами, допомагаючи людині бути здоровою та щасливою, завдяки європейським стандартам якості, інноваціям, постійному розвитку, професіоналізму та сталій репутації відповідального бізнесу й надійного партнера.
У портфелі компанії 220 продуктових досьє. Щорічно компанія виводить на ринок до 20 нових препаратів.
Продукція АТ «Фармак» експортується до 20 країн світу. За результатами 2018 року «Фармак» входить до трійки лідерів в Узбекистані.
АТ «Фармак» – єдиний фармвиробник, який увійшов до ТОП-100 платників податків**.
На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, що відповідають вимогам GMP. Впроваджена та постійно вдосконалюється фармацевтична система якості згідно з чинними регуляторними вимогами та відповідно до світових стандартів: ISO, GMP. Щороку компанія проходить приблизно 15 міжнародних інспекцій та перевірок.
АТ «Фармак» здійснює контрактне виробництво для понад 10 європейських компаній.
У 2018 році АТ «Фармак» відкрив нове виробництво з виготовлення твердих лікарських засобів. Інвестиції становили 20 млн євро. Після запуску нової дільниці з випуску твердих лікарських форм виробнича потужність АТ «Фармак» подвоїться та сягне 3 мільярдів одиниць продукції ТЛФ на рік. Також завдяки збільшенню виробництва створено майже 100 нових робочих місць.
У компанії працюють більш ніж 2600 осіб. Понад 80% управлінських вакансій закриваються власними кандидатами. АТ «Фармак» активно співпрацює із шістьма провідними вишами України.
У компанії працюють 5 новітніх лабораторій. Власний лабораторно-технологічний комплекс R&D – науково-дослідний полігон для випробування нових і вдосконалення наявних технологій готових лікарських засобів. Лабораторії оснащені високотехнологічним обладнанням таких світових виробників, як Glatt, SBM, Urlinski, Belimed, De Ditrich, Gea, Sartorius, Malvern Instruments та ін.
АТ «Фармак» є лідером у постачанні лікарських засобів в Україні за програмою «Доступні ліки». З 23 молекул, на які розповсюджується програма, 8 є в портфелі «Фармак». Це 26 готових лікарських засобів, з яких 7 відшкодовуються повністю, 19 – частково.
З 2015 року в АТ «Фармак» працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) у м. Шостка. Його планова потужність становить 100 тонн субстанцій на рік.
За версією порталу «Економічна правда» у 2017 році АТ «Фармак» увійшло до топ-5 найінноваційніших компаній України. Журнали «Бізнес», «Фокус» назвали АТ «Фармак» одним із найкращих роботодавців серед українських компаній.
* За обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні, за даними Proxima Research.
** Дані Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України.