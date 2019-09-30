КП «Водоканал» інформує мешканців смт. Новомиколаївки, Запорізької області, які отримували послуги з централізованого водопостачання та мешканців смт. Балабине, смт. Кушугум, смт. Малокатеринівка, Запорізького району, Запорізької області, які отримували послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення від КП «Водоканал» м. Запоріжжя, що 30.10.2019р. закінчується термін дії договору позички №1 від 30.06.2015р. між КП «Водоканал» та КП «Облводоканал» ЗОР та 12.08.2019р. апеляційним судом у справі № 908/1597/18 від 12.08.2019р. було прийнято рішення про повернення внутрішньоміських водопровідних мереж Новомиколаївській селищній раді Новомиколаївського району Запорізької області.
З метою подальшого отримання вищезазначених послуг КП «Водоканал» пропонує мешканцям звертатись до КП «Облводоканал» ЗОР», Новомиколаївської селищної ради Новомиколаївського району Запорізької області.