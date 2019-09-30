Запорізькі підприємці сплатили до місцевих бюджетів 875 мільйонів

Упродовж цього року представники малого і середнього бізнесу спрямували до бюджетів Запорізької області 875 мільйонів гривень єдиного податку.
За інформацією в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслана Рачинського, порівняно з минулим роком надходження від ФОПів, компаній та агровиробників, які обрали спрощену систему оподаткування, зросли на 128 мільйонів або на 17 відсотків.
Зокрема, підприємці-фізичні особи сплатили 608,6 мільйона, що на 121 мільйон або на 25 відсотків більше, ніж торік. Від сільгосппідприємств надійшло 142 мільйони, від СГД-юридичних осіб – 124,6 мільйона, що перевищило минулорічний рівень на 17 мільйонів або на 16 відсотків.
Найбільші суми до скарбниць перерахували платники м. Запоріжжя – 471 мільйон, мелітопольські і веселівські – майже 96 мільйонів, бердянські і приморські – 74,5 мільйона, вільнянські, запорізькі та новомиколаївські – 49 мільйонів, пологівські, більмацькі та розівські – понад 35 мільйонів, оріхівські та гуляйпільські – майже 14 мільйони тощо.
Усього на Запоріжжі працюють 68 тисяч приватних підприємців, 8,4 тисячі суб’єктів господарювання-юридичних осіб та 2 тисячі сільгоспвиробників, які сплачують єдиний податок. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року кількість малих та середніх підприємців збільшилась на триста СПД.
Головне управління ДПС у Запорізькій області