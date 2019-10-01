Бліц-опитування: Чи маєте ви талант до якої не будь справи? Який саме?

1.Богдан, музикант, м. Київ:
– Вмію грати на фортепіано, на гітарі, трохи складаю музику, наприклад до віршів, і вірші теж трохи пишу. Трохи співаю під гітару, роблю аранжування до пісень.
2.Ганна, вчителька:
-Навчалась на курсах з малювання. Тож вмію писати акварелі, трохи володію олією, можу розписувати акрілом, графітті, та взагалі непогано малюю олівцем.
3.Герман, вебдизайнер:
-Я роблю макети сайтів, шаблони, здається виходить непогано, людям подобається. Звісно що все це робиться за допомогою програмного забезпечення, наприклад того ж фото шопа, та інших графічних редакторів.
4.Олександра, перукарка:
– Вмію робити красиві зачіски, і повсякденні і святкові, наприклад весільні. Вмію робити манікюр, розпис нігтів, роблю вечірній та весільний макіяж і таке інше.
5.Світлана, диспетчерка:
-Мабуть особливого якогось таланту в мене немає, або ж він в мене нерозкритий. Ну хіба що готую непогано, цікавлюсь новими рецептами, вмію готувати все, навіть тістечка та торти. Якщо готую наступний торт, то обов’язково перед тим як їсти фотографую та викладаю у свій інстаграм.