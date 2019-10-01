Настали часи для класиків

Біля входу до Приморської районної бібліотеки скупчилися погруддя класиків української літератури. Тут і Тарас Шевченко, й Іван Котляревський, Іван Франко, Леся Українка і навіть Микола Васильович Гоголь та інші, знані по підручникам української літератури, а зараз дещо вже і підзабуті.
Погруддя позначені таємничим підписом «МВД». Місцеві активисти, що влаштовують на теренах бібліотеки молодіжний центр, пояснили: погруддя виготовив місцевий мешканець, скульптор-аматор, та й взагалі майстер на всі руки, людина широкої душі Володимир Давидович Микитенко. На жаль, він вже пішов із життя, а погруддя передала громаді удовиця майстра. При житті Микитенко створив безліч бюстів українських літераторів, митців, громадських діячів. Деякий час завідував місцевим клубом, створив власний ляльковий театр, з яким гастролював по всій Україні. Мріяв, аби його творіння знайшли шлях до людей, але погруддя через суспільну байдужість так і простояли на особистому подвір’ї майстра багато років.
Зараз ця скульптурна галерея отримує нове життя, саме таке, про яке мріяв його автор. На майданчику біля бібліотеки силами місцевих активістів створюється частина молодіжного центру, у якому і буде влаштовано алею українських письменників, черга лише за постаментами.
Олександр Максимов