Податкова служба видала запоріжцям майже 33 тисячі електронних ключів

За дев’ять місяців запорізькі платники отримали у податковій службі 32 тисячі 900 кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, електронні довірчі послуги було надано 12,5 тисячі клієнтам.
Руслан Рачинський зазначив, що завдяки активним процесам діджиталізації податкових сервісів представники бізнесу активніше обирають дистанційну форму взаємодії з органами ДПС. Так, з початку року показник електронної звітності в регіоні перевищив 76 відсотків. А Електронним кабінетом платника податків, в якому сконцентрована більшість онлайн послуг, скористалися 94 тисячі запоріжців.
Крім того, електронні ключі від податкової служби підтримують системи інших державних установ, організацій та приватних компаній. Зокрема, серед них: ProZorro, Єдиний портал адміністративних послуг, Пенсійний фонд України, МВС України, Електронні послуги Міністерства юстиції України, Електронна звітність Державної служби статистики, Загальнодержавний портал держзакупівель, Edata, IGov.org.ua та багато інших.
Нагадаємо, кваліфіковані сертифікати відкритих ключів видаються безкоштовно та діють упродовж двох років з моменту їх формування. До закінчення строку їх чинності платник може самостійно отримати нові. Для цього необхідно завантажити програмний комплекс з сайту Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС (https://acskidd.gov.ua/korustyvach_csk).
Головне управління ДПС у Запорізькій області