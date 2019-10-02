Читайте у газеті “ПравдаЗП” за 03.10.2019р.

Друзі! У четвер, 3 жовтня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходитиме тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Тож ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Хто придумав День посмішки? Чому і навіщо ми відзначаємо його у першу п’ятницю жовтня? Як стати хоч трішечки щасливішим? Відповіді на ці питання шукайте на сторінках «ПравдиЗП».
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
В порядку нарахування субсидій напередодні опалювального сезону відбулися зміни. Деталі у рубриці «Соціальний ракурс»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Як довести, що ти – не злочинець? Особливо, коли правоохоронці роблять усе, щоб обов’язково сів на лаву підсудних. Як домогтися, зокрема, людині із статусом внутрішньо переміщеної особи виплати пенсії, пільг, передбачених законодавством, якщо в її кишенях гуляє вітер? Де шукати допомоги? Про це дізнайтесь із нашої газети.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … «мітинг класиків вітчизняної літератури» біля районної бібліотеки у Приморську. Хто і навіщо зібрав тут видатних літераторів, – розкаже журналіст нашого видання Олександр Максимов.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.