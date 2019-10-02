Працевлаштування осіб з інвалідністю: норми, правила

Згідно закону України «Про зайнятість населення» кожен має право на вільно обрану зайнятість.
Правові принципи працевлаштування інвалідів закріплені у низці законодавчих актів, які зобов’язують роботодавця створити спеціальні робочі місця для інвалідів і сприяти їх працевлаштуванню з урахуванням обмежених фізичних можливостей.
Правила працевлаштування осіб з інвалідністю
Згідно закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для підприємств, установ, організацій, у тому числі й громадських організацій інвалідів, а також фізичних осіб, які використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб — у кількості одного робочого місця.
До квоти зараховуються тільки особи з інвалідністю, для яких це місце роботи є основним. Особи з інвалідністю, які є зовнішніми сумісниками, у розрахунок квот не входять.
Документом, що підтверджує інвалідність, є висновок МСЕК про групу інвалідності. У ньому визначено види робіт, рекомендовані чи заборонені конкретному співробітнику. Тому не можна працевлаштувати інваліда на роботу, умови якої йому протипоказані.
У працівника — особи з інвалідністю є право пред’явити його індивідуальну програму реабілітації. Ця програма зобов’язує роботодавця виділити особі з інвалідністю спеціально облаштоване робоче місце. За наявності програми та невиконанні її умов при перевірках Держпраці на роботодавця чекатиме штраф.
Інваліду можна відмовити в прийнятті на роботу, якщо його професійні якості не відповідають посаді. Коли інваліда направлено на роботу за рекомендаціями МСЕК, то випробувальний строк при прийнятті на роботу йому не встановлюється (ч. 3 ст. 26 КЗпП). А якщо такий працівник самостійно працевлаштується, то роботодавець може встановити йому випробувальний строк.
Відповідно до статті 172 КЗпП на роботодавця покладається обов’язок організувати працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці.
Документи для працевлаштування
Прийняття на роботу особи з інвалідністю оформляється в загальному порядку. Працівник подає заяву про прийняття на роботу. Разом із заявою він подає такі документи для прийняття на роботу:
паспорт (інший документ, що посвідчує особу);
трудову книжку;
документ про освіту (за потреби);
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
копію пенсійного посвідчення;
довідку МСЕК (про присвоєння йому відповідної групи інвалідності).
індивідуальну програму реабілітації, що видається МСЕК.
Додатково: з початку поточного року до бази даних Запорізької обласної служби зайнятості надійшло 1027 вакансій для осіб з інвалідністю та за сприяння служби зайнятості було працевлаштовано 503 особи.
Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи ОЦЗ,тел.233-11-47