Приморськ – складові успіху

Нещодавній візит групи запорізьких журналістів до Приморська аби дізнатися як і чим живе курортне місто, залишив приємні враження від побаченого та почутого. Приморськ змінюється, гарнішає, стає більш зручним для життя в ньому людей. Позитивні зміни в місті за останні роки з часів створення об’єднаної територіальної громади вже відчутні кожному мешканцю. Міська голова – Божкова Олена Анатоліївна детально у захоплюючій екскурсії по місту детально розповіла про складові успіху Приморської ОТГ. Їх декілька: це по перше збільшене фінансування територіальних громад, по друге договір про соціальне партнерство із ДТЕК ВДЕ. Тобто нещодавне будівництво на території Приморського району вітрової електростанції дало новий суттєвий імпульс для розвитку району та міста. Здається що люди відчули ці нові можливості як надію, надихнули на соціальну активність, самостійну творчість, впевненість у те, що зміни на краще цілком можливі вже сьогодні. Громада активно долучає інші джерела фінансування інфраструктурних проектів. Наприклад завершення довготривалого будівництва Приморської центральної районної поліклініки стало можливим завдяки кредитній інвестиційній європейській програмі.
З турботою про людей, у минулому році у Приморському соцзабезі була створена службу з перевезення осіб з обмеженими можливостями. Щоб ця служба працювала повноцінно потрібен був спеціальний транспорт, обладнаний підйомником, та всім необхідним аби люди з інвалідністю мали змогу поїхати куди їм треба. І ось в цьому році службі виділені кабміном бюджетні кошти та придбаний спеціальний автомобіль. Олена Анатоліївна Божкова зауважила що по всій Україні таких авто закуплено всього 20, і один з них саме Приморським соцзахистом, а в Запорізькій області він такий один.
Директорка комунального закладу «Спеціалізована школа №1 м. Приморська з погибленним вивченням окремих предметів та курсів» Македонська Світлана Іванівна з гордістю показала нещодавно відремонтовану шкільну їдальню та розповіла про новий клас для інклюзивних діточок. Зараз ця школа має новітні комп’ютери, вебкамери для постійного спостереження, вай-фай, та інші необхідні для сучасного освіти речі. Фінансування цих проектів знов таки відбувалося за кошти громади, приватних спонсорів, та із соціального партнерства із ДТЕК ВДЕ.
У Приморської районній бібліотеці реалізовані безліч цікавіх громадськіх проектів. Там вже два роки працює вітальня «Простір Хаб», яка є результатом співпраці громадських організацій, Приморської ОТГ та Федеральної корпорації GIZ ФРН в рамках проекту «Ініціативи інфраструктурної програми для України». Головною метою проекту є допомога внутрішньо переміщеним особам із зон конфлікту на сході України і територіям, де їх приймають.
Другий проект, що започаткован на теренах районної бібліотеки є молодіжний центр «Простір». Це дійсно справжня народна ініціатива. Руками та зусиллями активістів об’єднання «Приморськ 24_7» та небайдужих місцян створено унікальне місце для громадських заходів, спілкування, виставок та презентацій. Незабаром тут запрацюють ще курси з програмування та робототехніки. Центр створен у двох локаціях. По перше це підвальне приміщення, ретельно відремонтоване, та з креативним дизайном, і по друге- це майданчик біля бібліотеки. Тут створюється міні парк, де буде все необхідне для цікавого досугу молоді.
Так, старанням новоствореної громади, Приморськ дійсно перетворюється на європейське містечко, справжнє місто мрії.
Олександр Максимов