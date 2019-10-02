Субсидії та платежі через Укрпошту: можна отримати, можна заощадити

Чи продовжить Укрпошта доставляти монетизовані субсидії, кому саме та як можна зекономити на платіжках, – розповів директор Запорізької дирекції АТ «Укрпошта» Обоїста Олег Вячеславович.
Коментуючи доставку монетизованих субсидій в минулому опалювальному сезоні, Укрпошта заявляла, що бере участь у проекті як в пілотному. Чи можуть пенсіонери цьогоріч розраховувати, що субсидії готівкою листоноша знов принесе додому?
Щодо участі Укрпошти в доставці монетизованих субсидій, – змін не відбулося.
Ми так само продовжуємо доставляти грошову допомогу на оплату комунальних послуг.
Субсидіанти, які отримували її раніше через Укрпошту, і ті, хто планує скористатися субсидією на опалювальний період вперше, можуть отримувати готівкові кошти через листонош, за адресою, вказаною при зверненні за субсидією.
Адже для багатьох мешканців малих або відділених населених пунктів навіть дістатися до банку часто проблематично, крім того, не у всіх є банківський рахунок. Укрпошта може доставляти кошти таким субсидіантам просто додому.
Пенсіонери, яких обслуговує Укрпошта, також продовжать отримувати «на руки» монетизовані субсидії.
Як компанія, що обслуговує майже 4 млн. пенсіонерів, у нашій області їх – 153 523 чоловік, про труднощі з отриманням коштів (банк знаходиться далеко, дорога туди-назад коштує грошей) знаємо з перших вуст. Зі свого боку створюємо можливість для наших клієнтів хоч трохи заощадити.
Наведіть приклад, будь ласка.
З 1 жовтня вводимо більш ніж у 600 МІСЬКИХ поштових відділеннях «Щасливі години для платежів», які дають можливість нинішнім та потенційним клієнтам заощадити на комісії по сплаті платежів. Це особливо актуально в опалювальний період, коли бюджетне навантаження по платіжках часто стає критичним для більшості населення.
Починаючи з 1 жовтня, клієнти, які приходитимуть у поштові відділення зранку і до 15:00, сплачуватимуть комісію меншу, ніж дотепер, і удвічі меншу, ніж ввечері.
Наприклад, якщо раніше вона складала 6 грн, то з 1-го жовтня, при оплаті у першій половині дня, складатиме 4.50 грн., ввечері – вдвічі більше.
Враховуючи, що, як провило, сплачується декілька квитанцій за місяць, загальна економія буде дуже суттєвою! «Щасливі години для платежів» поширюються і на рахунки за комунальні послуги, і за телефонний зв’язок/телебачення/інтернет, і за будь-які інші регулярні платежі. Користуватися такою можливістю можна кожного дня. Думаю, для пенсіонерів, нагода зекономити не буде зайвою.
Акція вже пілотувалася у міських відділеннях Харкова та Миколаєва, в результаті у другій половині дня, після 15:00, в поштових відділеннях зникли черги, обслуговування відправників посилок стало більш комфортним та якісним.
Надія Жилінська