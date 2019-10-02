У Запоріжжі відгримів International IT Forum.

Вперше в Україні на одній сцені організаторам вдалось зібрати топ-менеджмент Київстар, rLoop, асоціацію блокчейну, Uber, Glo
Трохи цифр про те, як усе відбувалось:
Speakers zone
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38 спікерів
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5 міст
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9 000 відвідувачів
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Презентація Цифрової держави
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Презентація Нової податкової
Expo zone
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50+ компаній
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Майже 3000 кв м виставкової площі
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Роботи, дрони, доповнена/віртуальна реальність, 3D-прінтери, софти
для бізнесу, влади та агро-сектору, електро– транспорт, безпілотники
Дискусійний майданчик Цифрове майбутнє
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14 спікерів
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4 години корисного контенту для бізнесу та влади
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300+ учасників
Наші відвідувачі:
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9000 людей
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21,7% – власники бізнесу
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21,7% – представники влади
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13,4% – IT-фахівці
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35,1% – менеджери середньої ланки, керівники департаментів
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14,2% – студенти
International IT Forum вдалось стати першим майданчиком для презентації бренду Цифрової держави, вперше зібрати на сцені топ-менеджерів найвідоміших в Україні бізнесів, дати можливість учасникам отримати унікальні знання та надати майданчик для ефективного нетворкінгу для бізнесу великої та середньої ланки – і все це в Запоріжжі!
Форум було організовано силами 14 людей протягом 5 місяців.
Ми сконцентрували навколо Форуму 51 партнера – великий і середній бізнес, влада, медіа.
Наша головна мета – розвивати регіон, привертати увагу до потенціалу Запоріжжі та формувати нові цінності для міста.
Зустрінемось на International IT Forum-2020!