У Запоріжжі відгримів International IT Forum.

У Запоріжжі відгримів International IT Forum.

Вперше в Україні на одній сцені організаторам вдалось зібрати топ-менеджмент Київстар, rLoop, асоціацію блокчейнуUberGlovoLenovoArtNation та Монобанк, а також міністерство цифрової трансформації України та реорганізовану податкову! 

Трохи цифр про те, як усе відбувалось: 

Speakers zone 

  • 38 спікерів 

  • 5 міст  

  • 9 000 відвідувачів 

  • Презентація Цифрової держави 

  • Презентація Нової податкової 

Expo zone 

  • 50+ компаній 

  • Майже 3000 кв м виставкової площі 

  • Роботи, дрони, доповнена/віртуальна реальність, 3D-прінтерисофти для бізнесу, влади та агро-сектору, електротранспорт, безпілотники 

Дискусійний майданчик Цифрове майбутнє 

  • 14 спікерів 

  • 4 години корисного контенту для бізнесу та влади 

  • 300+ учасників 

Наші відвідувачі: 

  • 9000 людей 

  • 21,7% – власники бізнесу 

  • 21,7% – представники влади 

  • 13,4% – IT-фахівці 

  • 35,1% – менеджери середньої ланки, керівники департаментів  

  • 14,2% – студенти 

International IT Forum вдалось стати першим майданчиком для презентації бренду Цифрової держави, вперше зібрати на сцені топ-менеджерів найвідоміших в Україні бізнесів, дати можливість учасникам отримати унікальні знання та надати майданчик для ефективного нетворкінгу для бізнесу великої та середньої ланки – і все це в Запоріжжі!  

Форум було організовано силами 14 людей протягом 5 місяців. 

Ми сконцентрували навколо Форуму 51 партнера – великий і середній бізнес, влада, медіа. 

Наша головна мета – розвивати регіон, привертати увагу до потенціалу Запоріжжі та формувати нові цінності для міста. 

Зустрінемось на International IT Forum-2020! 

Вика Петрова

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