У ЗНУ презентували сенсацію археологічного сезону – скіфський акінак

Днями відбулась офіційна презентація результатів цьогорічної археологічної експедиції представників історичного факультету Запорізького національного університету на Мамай-горі, під час якої відомий вчений-історик, завідувач лабораторії археологічних досліджень ЗНУ, доцент Геннадій Тощев і доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Світлана Андрух розповіли про унікальні знахідки цього археологічного сезону, у якому традиційно були задіяні студенти, випускники і викладачі історичного факультету. Однією з найважливіших знахідок українського археологічного сезону-2019 та найяскравішим відкриттям Мамай-гори за більш ніж 30 років досліджень став скіфський акінак, вкритий жовтим металом. З одного боку він декорований емалевими вставками, а з іншого візерунок виготовлений у вигляді грона. Така техніка використовувалась грецькими майстрами, тому дослідники-археологи припускають, що він був зроблений греками-ювелірами на замовлення скіфів. Повний аналог меча був знайдений у 1899 році в Сумській області.
Під час заходу представники археологічної лабораторії показали унікальні артефакти з непограбованого поховання скіфського воїна, а учасники презентації мали виняткову можливість побачити знахідки ще до того часу, як вони потраплять в Кам’янко-Дніпровський історико-археологічний музей, який є перлиною України і Запорізького краю. Археологи ЗНУ відзначають, що цьогорічний 32-й польовий археологічний сезон на Мамай-горі був одним із найвдаліших, найпродуктивніших і щедрим на знахідки для представників історичного факультету ЗНУ завдяки успішній краудфандинговій кампанії #MyMamay та невтомній роботі волонтерів. За 2 роки вдалось зібрати 216 тис грн для дослідження Мамай-гори, яка стала історико-культурним центром, що привертає увагу туристів. Так, за 2 роки досліджень могильника світового значення за допомогою техніки учасникам експедиції вдалось зробити обсяг 20-річних археологічних розкопок.
Для довідки. Найяскравіші знахідки були знайдені в кургані з двома захороненнями: колчаний набір наконечників стріл, акінак, вкритий жовтим металом, який був прикріплений до поясу маленькими цвяхами з жовтого металу, кістяні застібки для кінської збруї, сережка. Крім того, у непограбованій ямі на археологів чекала справжня сенсація. Збережений кістяк молодого хлопця, що лежав на спині. За дві з половиною тисячі років жодна рука мародера та розкрадача могил так і не торкнулась цієї поховальної ями. Він був вершником і справжнім майстром своєї суворої справи. Треба відзначити, що за допомогою таких археологічних знахідок на Мамай-горі науковці й волонтери намагаються відновити історичні дані про кочові племена, які залишили частку своєї культури на цій території, для того, щоб розширити уявлення про побут й умови життя давніх кочових племен.
Пресслужба ЗНУ