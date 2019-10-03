Доля «Запорізької правди» вирішуватиметься сьогодні

Сьогодні, у четвер, 3 жовтня, проходить32-й сесії Запорізької обласної ради. Напередодні лідери депутатських фракцій на погоджувальній раді узгодили її чергу денну.
Так, голови депутатських фракцій одностайно підтримали винесення на сесію питання про дострокове припинення повноважень депутата Запорізької обласної ради Артура Гатунка, про ліквідацію комунальної установи «Центр публічних закупівель, про граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету.
Не викликало сумнівів й необхідність розгляду на сесії питання про перейменування комунального закладу «Запорізький обласний театр ляльок» Запорізької облради (театр отримав статус академічного, що потребує відображення у його назві і статуті), а також питання про реформування комунального підприємства «Газета «Запорізька правда» (КП пропонують реформувати шляхом виходу Запорізької обласної ради зі складу його засновників внаслідок прийняття рішення трудового колективу про перетворення у суб’єкт господарювання – «товариство з обмеженою відповідальністю» із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації).
Разом з тим, депутати направили на доопрацювання проєкт рішення про внесення змін до рішення «Про схвалення проекту перспективного плану формування територій громад Запорізької області». На прохання першого заступника голови Запорізької ОДА Елли Слепян, депутати не включили до порядку денного проєкт рішення про внесення змін і доповнень до рішення облради «Про обласний бюджет на 2019 рік» – представники обласної виконавчої влади планують узгодити суму нерозподілених цього річ коштів.
Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак подякував депутатам за конструктивну роботу і висловив сподівання на успішне проходження пленарного засідання.
Про його результати читайте у нашому наступному випуску.
За матеріалами відділу комунікацій Запорізької обласної ради