Фестиваль думок запрошує на зустріч у Бердянську

Фестиваль думок відбудеться 5 жовтня 2019 року з 11:00 по 17:30 у Бердянську. Лідери неурядових організацій, активісти та представники місцевого самоврядування зберуться разом, щоб обговорити важливі для спільноти питання.
ЩО ТАКЕ ФЕСТИВАЛЬ ДУМОК
Формат фестивалю думок виник в скандинавських країнах. Ідея полягає в тому, щоб дискусії, які тривають у суспільстві, були аргументованими й продуктивними, активісти пропонували шляхи вирішення проблем, а представники громади навчилися слухати один одного. На Фестивалі думок панує атмосфера відкритості, де кожен/кожна має право висловити свою думку.
ГРОМАДА У СМАРТФОНІ
В рамках Фестивалю думок Ресурсний центр ГУРТ презентує майданчик для обговорення спроможності громад відповідати викликам цифрового світу – платформу «Громада у смартфоні», яка об’єднає експертів із цифрової безпеки, представників громади, неурядових організацій та органів самоврядування, які у відкритому форматі обговорюватимуть кібербезпеку, відкриті дані та розвиток інструментів електронного урядування як запоруку розвитку громади.
Приходьте та долучайтеся до обговорень 🙂
Детальніша інформація за посиланням. За оновленнями та цікавинками стежте у події в Facebook.