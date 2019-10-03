Книгарня «Є» та Запорізький національний університет запрошують на лекцію історика Володимира Мільчева «Чому було ліквідовано Запорозьку Січ?». Захід відбудеться 4 жовтня. Початок – о 18:30.
1775-й рік, в якому було ліквідовано Запорозьку Січ, є не тільки своєрідним вододілом в українській історії Нового часу, але й больовою точкою в колективній історичній пам’яті нашого народу.
Петро Калнишевський і Петро Текелія, земельні апетити царських сановників та прагнення до автономії козацькі старшини, традиційна волелюбність та жорсткий імперський порядок… Усі ці образи добре знані нам ще з тих часів, коли ми сиділи за партами із підручниками історії! Але чи є вони абсолютно правдивими та такими, що не потребують додаткового переосмислення?
Професор Мільчев пропонує познайомитись із тим, як саме віднайдені ним у архівосховищах України, Польщі та Росії першоджерела пояснюють нам:
– у чому полягала унікальність запорожців у порівнянні з іншими козацькими спільнотами Нового часу?
– чи був у Війська Запорозького Низового шанс зберегти себе в історичній перспективі?
– як довго готувався російський уряд до його ліквідації?
– в який спосіб урядовим військам вдалося зайняти Запорозькі Вольності без бою?
– чому саме з іменем Петра Текелії пов’язують трагедію зруйнування козацької столиці и чи є це правдою?
– якими були реальні обставини вимушених «енеїдних» мандрів колишніх козаків після уходу їх з Січі-матері?
– чи є сучасне населення історичного Запорожжя його духовним спадкоємцем?
Історик Володимир Мільчев: «Чому було ліквідовано Запорозьку Січ?»
Книгарня «Є» та Запорізький національний університет запрошують на лекцію історика Володимира Мільчева «Чому було ліквідовано Запорозьку Січ?». Захід відбудеться 4 жовтня. Початок – о 18:30.