Майже сім мільярдів надійшло до державного бюджету від запорізьких платників

З початку року платники податків Запорізького регіону спрямували до державного бюджету 6 мільярдів 888 мільйонів гривень (без показників великих підприємств, які обліковані в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, надходження перевищили минулорічні майже на два мільярди або на 39 відсотків. Руслан Рачинський підкреслив, що збільшення доходів зафіксовано за всіма бюджетоутворюючими податками і зборами.
Найбільші суми забезпечила сплата податку на додану вартість, якого з початку року надійшло 2 мільярди 540 мільйонів, це на 239 мільйонів або на 10,4 відсотка більше, ніж за аналогічний період 2018 року.
Запорізькі підприємства перерахували 1,9 мільярда гривень податку на прибуток. Цьогорічні відрахування зросли до рівня минулого року на 1,3 мільярда.
Від оподаткування доходів фізичних осіб держбюджет отримав 1,4 мільярда гривень ПДФО, що на 211 мільйонів або 17,4 відсотка більше, ніж за дев’ять місяців 2018 року.
Крім того, запоріжці направили до державної казни 457 мільйонів гривень військового збору, це на 69 мільйонів або 18 відсотків більше даних січня-вересня минулого року. Підприємства-виробники сплатили 261 мільйон гривень рентних платежів (+ 39 мільйонів або 17,5 відсотка), 127 мільйонів гривень екологічного податку (+29,3 мільйона або 30 відсотків) тощо.
Головне управління ДПС у Запорізькій області