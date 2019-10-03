На Запоріжжі із нелегального обігу вилучено алкоголю і тютюну на суму понад 32 мільйони

Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Запорізькій області у рамках операції “Акциз” ліквідували шість “підпільних цехів”, організатори яких спеціалізувалися на виробництві фальсифікованих спиртних напоїв. Алкогольний сурогат одного з “міні-заводів” ділки продавали відпочиваючим у курортних зонах.
За вісім місяців цього року із незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи на загальну суму 32,1 мільйона гривень. Згідно із судовими рішеннями нелегальну продукцію загальною вартістю 2,6 мільйона конфісковано.
Всього у січні-серпні працівники податкової міліції регіону розпочали 62 кримінальні провадження, половина з яких належить до категорії тяжких злочинів. За фактами ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах порушено 21 справу.
До суду направлено 22 матеріали, у тому числі 19 – з обвинувальним актом та 3 – для звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків на суму 10,1 мільйона гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області