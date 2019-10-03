На Запоріжжі надходження ЄСВ зросли майже на мільярд

За дев’ять місяців запоріжці сплатили до пенсійного та соціальних фондів 6 мільярдів 65 мільйонів гривень єдиного соціального внеску (не враховуючи показники великих підприємств, які зареєстровані в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 951 мільйон гривень.
Як поінформував в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, щомісячна сплата ЄСВ склала 674 мільйони. Це на 106 мільйонів більше, ніж торік. Лише у вересні запорізькі роботодавці забезпечили 679 мільйонів гривень ЄСВ.
У січні-вересні найбільші суми єдиного внеску спрямували підприємства і підприємці м. Запоріжжя – 3 мільярди 233 мільйони, від платників м. Енергодар надійшло 719 мільйонів, м. Мелітополь та Мелітопольського району – 541 мільйон, м. Бердянськ і Бердянського району – 365,6 мільйона, Вільнянського району – 122 мільйони, Василівського району – 119 мільйонів, м. Токмак і Токмацького району – 113 мільйонів, Пологівського – 104 мільйони, Запорізького району – 102 мільйони тощо.
Всього на Запоріжжі ЄСВ сплачують майже 122 тисячі суб’єктів господарювання-юридичних та фізичних осіб-підприємців.
Нагадуємо, з 1 жовтня змінилися рахунки для сплати ЄСВ, відкриті відповідно до вимог стандарту IBAN. Вони розміщені на субсайті ГУ ДПС у Запорізькій області за посиланням: http://zp.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.
Головне управління ДПС у Запорізькій області