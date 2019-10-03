По шістнадцять вистав – за один день!

Такий рекорд, звісно, не по плечу жодному глядачеві. Але у програмі Першого всеукраїнського фестивалю театрів-лабораторій «VIEfest», що пройшов з 27 по 29 вересня у Запоріжжі, було без малого три десятки вистав. І аж 16 із них вдалося показати в один день – 28 вересня.
Таку кількість спектаклів неможливо було розмістити виключно на сцені титульного колективу «VIEfest» – Запорізького муніципального театру-лабораторії «Vie». Тому організатори задіяли різні майданчики: від восьмого корпусу ЗНУ (колишній БК імені В.Дробязка) – до дитячого театру «Свія», від ПК «Орбіта» – до обласного краєзнавчого музею. А деякі вистави (зокрема, прем’єра господарів – вуличне дійство «Ромео і Джульєтта для чайників») демонструвалися просто неба.
До Запоріжжя завітали театри з Києва, Харкова, Вінниці, Львова, Рівного, Коломиї та Чернівців… Причому, не лише професійні (як от гості з Дніпра: Національний академічний український муздрамтеатр та молодіжний драматичний театр «Віримо!»), а й студійні (приміром, лабораторія «18+» при Херсонському театрі імені М.Куліша). Не тільки дорослі, а й дитячі (зокрема, запорізький театр «Стігма» ДШМ №4). Приїхав навіть Чернігівський театр ляльок із «Гамлетом-машиною»! До програми «VIEfest’у» включили ті колективи, що говорять нове слово у театральному мистецтві – або, принаймні, претендують на це. Досить згадати жанри деяких фестивальних вистав: фарс-подорож… Соціальне фентезі… Драма абсурду… Вистава-колискова… Ба навіть імпровізаційний перфоманс на базі глядацьких історій…
Запоріжжя на фестивалі представляли, крім муніципального театру-лабораторії «Vie» – дитячі театри «Свія» (казка «Ромео і Жасмін») і «Стігма» (казка-феєрія «Маленька чаклунка»), муніципальний театр танцю (хореографічна вистава «Лабіринт Мінотавра»), навчальний театр ЗНУ (драма «Лісова пісня»).
27-29 вересня на Хортиці, біля театру «Vie», діяла виставка ленд-арту. Неабиякий інтерес викликали майстер-класи фестивальних експертів, особливо народної артистки України Раїси Недашківської. Відбувся також круглий стіл з проблем сучасного українського театру.
Нагадаємо, що хоча Всеукраїнський фестиваль театрів-лабораторій «VIEfest» у Запоріжжі проводиться вперше, але він виступає своєрідним спадкоємцем театрального фестивалю «Золота Хортиця», започаткованого театром «Vie» близько двох десятиліть тому.