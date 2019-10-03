Потужна школа дзюдо в ЗНУ приносить вагомі результати

Днями в м. Ташкенті (Узбекистан) відбувся міжнародний турнір із дзюдо IBSA JUDO GRAND-PRIX Tashkent 2019, де за медалі змагалися спортсмени з вадами зору. Успішно стартувала на турнірі міжнародної серії Гран-прі випускниця Запорізького національного університету, талановита дзюдоїстка Марина Черняк. У ваговій категорії до 48 кг спортсменка провела п’ять поєдинків і виборола бронзову нагороду. Спортсменка виграла в суперниць із Італії та Венесуели. А згодом здобула звитяги над спортсменками Бельгії та Індії. Для Марини це вже третя нагорода на турнірах із серії Ґран-прі у 2019 році. У січні вона здобула срібну медаль у Тель-Авіві, а в липні вигравала бронзу в Будапешті. Також її сестра – дійсна чемпіонка світу та Європи у ваговій категорії до 52 кг, відома запорізька спортсменка, випускниця ЗНУ Інна Черняк, вкотре підтвердила свій високий статус. Вона здобула переконливу перемогу в цих змаганнях.«Золото» Інні принесли перемоги над суперницями з Алжиру, Азербайджану та Канади. Причому, аби здолати останніх двох суперниць,запоріжанці знадобилося менше хвилин – лише 46 та 44 секунди.
Для довідки. Торік талановиті випускниці ЗНУ, сестри Черняк, оформили золотий дубль престижних міжнародних змагань із дзюдо. Інна здобула черговий титул чемпіонки світу з дзюдо серед спортсменів з вадами зору в Португалії, а Марина не менш успішно виступала в голландській Гаазі, на турнірі світової серії Гран-прі. У ваговій категорії до 48 кг, Марина Черняк провела п’ять поєдинків. Перемігши спортсменок із Польщі, Бразилії, Росії (причому менш ніж за хвилину!), та двох китаянок, Марина здобула «золото». Золота медаль Марини Черняк стало першою нагородою української збірної в Гаазі. Інна Черняк підтвердила статус сильнішої дзюдоїстки планети! Виступала дівчина у вазі 52 кг. У командному заліку збірна України посіла друге місце, пропустивши вперед лише представників Кореї. У доробку українців два золота, срібло, по два п’ятих та сьомих місця. Загалом участь у змаганнях взяли 270 спортсменів із 42 країн.
Пресслужба ЗНУ