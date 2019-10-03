Смайлік від Харві Болла

У першу п’ятницю жовтня – цього року 4-го числа – відзначається Всесвітній день посмішки. Диво-дивне: людина трохи піднімає куточки губ – і це вже прояв гарного настрою, доброзичливості, вітання… А лікарі стверджують, що посміхатися корисно для здоров’я. Тож, нічого страшного, що в календарях День посмішки значиться не один, а три рази на рік: крім жовтня – ще 12 квітня та 25 липня.
Та найцікавіше, що цим святом ми завдячуємо… художнику. В 1963 році страхова фірма «State Mutual Life Assurance Company of America» замовила Харві Боллу розробити для неї логотип. Маловідомий на той час 42-річний автор запропонував замовникам… посмішку. Той самий знак, який ми тепер називаємо «смайліком»! Харві отримав за розробку 50 доларів, а співробітники компанії – бейджі з новим логотипом. Та кілька місяців по тому круглі жовті усміхнені пики з’явилися повсюдно. А в наші дні вони буквально заполонили Інтернет і стали найпопулярнішим зі знаків, що використовуються у світовій мережі.
Без зайвої скромності Харві Болл (1921-2001) зазначав: «Ще ніколи в історії людства та мистецтва не було жодної роботи, яка розповсюдилася би так широко, приносила би стільки щастя, радощів і задоволення. Не було нічого зробленого так просто, що стало зрозумілим усім».
З ініціативи Харві Болла у 1999 році уперше був відзначений Всесвітній день посмішки, котрий, за його задумом, мав усім приносити добрий настрій.