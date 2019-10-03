У ЗНУ презентували досвід освітньої українсько-канадської взаємодії

У Запорізькому національному університеті відбулася міжнародна науково-практична конференція «Демократизація та гуманізація вітчизняного суспільства: досвід україно-канадської взаємодії», співорганізаторами якої виступили канадські науковці, які 25 років співпрацюють із ЗНУ, організацією «Флоренс», а також науковці факультету соціальної педагогіки та психології в співпраці з історичним та юридичним факультетами. Завітали на захід: професори з університету Роджейна (Канада) Отто Дріджер і Флоренс Дріджер, численна делегація науковців із Канади, серед яких: С. Тіссен – екс-голова Communitas Care Supportive Society, Британська Колумбія, Канада; Х.-Д. Даммерінг – голова інтегрованого комплексу Kinder för derwerk, Магдебург, Німеччина; Д. Густафсон – директор Community Justice Initiatives, тренер «Conflict and Trauma Resource Institute (CTRI)», Британська Колумбія, Канада; Р. Маккендрик, Міністерство правосуддя, Саскачеван, Канада; Е. Судерман, Friendsof the Mennonite Centrein Ukraine (FOMCU), Канада; К. Cімонс-Дріджер – фахівець із розвитку громади, Альберта, Канада; Л. Савацкі, The Mennonite Benevolent Society, Манітоба, Канада; Б. Леткеман – директор БО «Менонітський родинний центр», Україна. Також із допомогою онлайн зв’язку привітав учасників конференції Роман Ващук — канадський дипломат українського походження, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні, який розповів про напрямки міжнародного співробітництва між обома країнами, між українськими і канадськими університетами, зокрема і ЗНУ, плідну співпрацю з неурядовими організаціями та підтримку в побудові демократичного суспільства в Україні.
Під час пленарного засідання професор Отто Дріджер презентував свій погляд на основні елементи співробітництва між Україною та Канадою в науковій і дослідницькій роботі, академічних обмінах, які дають змогу поділитись новим досвідом. Цікавою і змістовною була доповідь і голови правління ГО «Інститут миру та порозуміння», психолога, тренера, медіатора Романа Коваля про розвиток практики відновного правосуддя в Україні.
Для довідки. Українсько-канадське співробітництво в галузі вищої освіти позитивно впливає на розвиток наукового і економічного потенціалу обох країн, сприяє культурній і громадській діяльності, академічній мобільності і науковому співробітництву в різних галузях в обох країнах. Зокрема, канадський уряд сприяє розвитку української освіти через запровадження освітніх обмінів студентів і науковців, залучення їх до наукових семінарів, тренінгів, конференцій. Все це зміцнює стосунки між обома державами і громадянами.
Пресслужба ЗНУ