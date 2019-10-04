30 найактивніших студентів України зруйнують власні стереотипи про Запоріжжя

12 жовтня о 14:00 у Запорізькому обласному центрі молоді( вулиця Патріотична 49) відбудеться прес-брифінг організаторів та учасників національних обмінів студентами GOxChange. Впродовж 8 днів учасники відвідають найцікавіші локації Запоріжжя, поспілкуються з людьми, які змінюють його та створять проекти, яким під силу змінити на краще ціле місто.
GOxChange мотивує українську молодь подорожувати українськими містами, знайомитися з проактивними українцями та не боятись діяти. Окрім знайомства з містом та нетворкінгу, учасники вчаться лідерству, проектному менеджменту та командній роботі.
З 6 по 13 жовтня учасники обміну в Запоріжжі дізнаються про це місто більше разом з небайдужими мешканцями міста, навчяться створювати класний відео контент, дізнаються як культура та музика впливають на суспільне життя, подискутують про екологію, демократію та права людини та відвідають найголовніші символи Запоріжжя: історичний комплекс Хортиця та металургійний комбінат “Запоріжсталь”.
Національні обміни студентами відбуваються за підтримки Міністерства молоді та спорту України, громадської організації “Глобал Офіс” та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC).
Слідкувати за перебігом програми можна тут.
Нагадаємо, “GOxChange” розпочинався як програма обміну студентів між східними та західними регіонами України, об’єднавши 46 студентів Ужгородського національного та Маріупольського університетів. Цього року “GOxChange” набув загальнонаціонального масштабу і охопить усі регіони України, сотні молодих людей та відбуватиметься в 5 містах – Маріуполі, Харкові, Запорожжі, Херсоні, та Івано-Франківську.