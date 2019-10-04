До Дня міста: “Запоріжжя моєї мрії”

4 жовтня 2019 року о 16.00 годині у Zaporizhzhia city Hub Туристичному інформаційному центрі міста Запоріжжя відкривається виставка робіт, переможців міського конкурсу образотворчого мистецтва «Запоріжжя моєї мрії», яка присвячена Дню міста Запоріжжя, відбудеться урочисте нагородження переможців конкурсу.
До участі у конкурсі долучилися 97 талантів мистецьких шкіл м. Запоріжжя віком від 6 до 16 років. На експозиції в Zaporizhzhia city Hub представлена частина творчих робіт переможців конкурсу – 25, також 20 творів юних художників будуть експонуватися широкому загалу мешканців та гостей міста на святі Дня міста на каскаді «Веселка».
Вже багато років поспіль 14 жовтня святкує славне місто Запоріжжя свій день – День міста. Активну участь у різноманітних святкових заходах до Дня міста беруть викладачі та учні мистецьких шкіл м. Запоріжжя. Яскравою домінантою серед них є цьогорічний конкурс творчих робіт юних талантів «Запоріжжя моєї мрії». В своїх роботах молодь передає «своє бачення» про красу та благоустрій рідного міста, свої мрії про його та своє майбутнє. На виставці глядачі мають можливість побачити кращі живописні і графічні композиції, які вирізняються майстерністю виконання та вражають авторськими фантазіями. В кожній роботі – різноманіття жанрів та технік виконання, яскравість колірних рішень та велика емоційна наповненість. Представлена широка тематика авторських робіт – історія міста та його сьогодення, буденне життя запоріжців та мрії про прийдешнє, архітектура майбутнього, славна козацька доба, прекрасна природа нашої святині – о. Хортиці, свята і подорожі та багато чого іншого. Автори робіт вправно володіють техніками акварелі і гуаші, пастелі, різними графічними матеріалами, які потребують особливої точності, акуратності і вправності при роботі з ними. Особливу увагу глядачів привертають до себе живописні роботи учасників, які отримали Гран-прі від журі конкурсу: «Мандрівка до майбутнього» Цибарєвої Н., ЗДХШ та «Осіння вистава» Козаченко А., ЗДШМ №3. Живописні твори, які посіли 1-е місце – «Проспект рідного міста» Михальчук Т., ЗДМШ №3; «Мрії про майбутнє» Савицької В., ЗДШМ №1, «Вихідний день» Коваленко П., ЗДШМ №1, «Ліхтарі бажання» Баженової Ю., ЗДХШ, «Дивокрай» Хорощак К., ЗДХШ; 1-е місце за графічні роботи отримали «Захід сонця» Грін М., ЗДХШ; «Приємна подорож» Погорєлова С., ЗДХШ №3, «Музики» Карпенко М., ЗДМШ №7, «Запоріжжя майбутнього» Єсічко К., ЗДМШ №7 та інші.
Мета творчого заходу – представити глядачам творчість юних художників, їх думки, мрії та благородні наміри – зробити наше місто більш привабливим, красивим, яскравим та сучасним, в якому буде комфортно жити і дорослим, і молодим, і дітям. Хочеться побажати: «Хай здійсняться юні мрії!»
Атмосфера творчості – найкраще середовище для духовного розвитку людини, а пізнавати світ, в якому ми живемо, значно цікавіше через призму творчості. Творча і культурна людина – це наша надія! Запрошуємо всіх на виставку!