Млітополь відсвяткував свою 235-ту річницю

За традицією День міста у Мелітополі почався з ярмарок на проспекті Богдана Хмельницького. Відмічали видатну дату – 235 років з дня заснування міста. Також тут проходила виставка комунальної техніки і транспорту спецслужб міста. Ця локація особливо сподобались дітям. І одним з чудес завершився казковий день святкування 235 річниці заснування міста. Після короткого екскурсу в історію, що провели на гооовній сцені свята його організатори, в небо злетіли тисячі вогнів. Мелітополь салютувала під Гімн України. Салют тривав майже 7 хвилин. Такого шикарного феєрверку в Мелітополі давно не було. На площі під час концерту було близько 15 тисяч осіб.