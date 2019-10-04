На Запоріжжі вітають працівників освіти

У Запоріжжі напередодні професійного свята, яке зазвичай відзначають першої неділі жовтня, вітали працівників освіти. До Дня вчителя їм влаштували масштабний концерт та розважальну програму у Палаці культури “Орбіта”. Тим, хто має визначні досягнення та активно впроваджує новітні методики навчання, під час святкування вручили грамоти. Самі ж освітяни розповіли, що професія педагога — це вибір на все життя. Тож пообіцяли і надалі працювати задля розвитку науки та виховання нинішніх і прийдешніх поколінь.