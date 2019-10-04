Не пропустіть! Неприхована любов, або Звідки узяти сили?

Восьмого жовтня – у день народження Марини Цветаєвої – в Концертному залі імені М.Глінки запорізький Новий театр покаже саунд-віжн драму «Психея й Арлекін».
Це моновистава актриси й режисера Світлани Лебедєвої за відео-участі актора Владислава Лебедєва. Химерне сплетіння поезії, музики, театру і навіть кіно повідає глядачам історію кохання Цвєтаєвої та Костянтина Родзевича. Вони зустрілися в готичній Празі 1923 року. Їхня таємна, прихована любов (Марина була одружена з другом Костянтина – Сергієм Ефроном) вилилась у більш як 90 віршів. Родзевич став героєм цвєтаєвських «Поеми гори» і «Поеми кінця». Та деякі твори поетеси того періоду ми ніколи не прочитаємо, бо вони загинули в Амстердамському літературному архіві під час нальоту фашистської авіації…
Драму «Психея й Арлекін» Новий театр показує на прохання великого прихильника і знавця творчості Цвєтаєвої – генерального директора корпорації «Кераміст» Дмитра Зусмановича. Меценат запропонував зробити дарунок запоріжцям до дня народження поетеси: більшість квитків на виставу розповсюджується безкоштовно, через благодійні організації та товариства любителів поезії.
– 25 вересня ми відкрили уже дев’ятий сезон, і від самого початку Дмитро Маркович постійно надихає та підтримує проекти театру. Він з повним правом називає себе нашим соратником, вважаючи принциповою миротворчеську спрямованість вистав, – коментує директор Нового театру Владислав Лебедєв. – Ми почали сезон саме таким спектаклем – сучасною інтерпретацією античного міфу «Медея». Також про взаєморозуміння між людьми різних національностей із різним менталітетом вистава «Джентльмен під столом», з якою днями ми гастролювали у кількох містах Запорізької та Дніпропетровської областей. А в планах Нового театру – драма Генріка Ібсена «Пер Гюнт», де зробимо наголос на пошуках людини миру із самою собою, та комедія «На півшляху до вершини», герой якої шокуючим способом знаходить спільну мову з власними дітьми. Повертаємо на сцену зворушливу і смішну історію «Від Давида й Едуарда. З любов’ю!» Її персонажі – люди різних релігій і різних поглядів на життя – раптом виявляються дуже близькими. Ця вистава – своєрідна «дуель» двох ювілярів: заслуженого артиста України Віктора Гончарова і Дмитра Московцева. А наші молоді актори вже почали репетиції молодіжної ексцентричної комедії «Лав». Нову постановку подарує юним і дорослим глядачам наша театральна школа, що поповнилася педагогом Оленою Антоновою, котра повернулась на батьківщину з Іркутська. Проектів багато – вистачило б сил! А сили нам додає, в першу чергу, неприхована любов та підтримка публіки.
Віталіна Московцева