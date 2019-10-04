Пейзажні картини оспівують поезію осені

У Виставковій залі Запорізької організації Національної спілки художників України відбулося відкриття виставки робіт місцевих живописців, присвяченої Дню художника, що відзначається в другу неділю жовтня. Окрім цього, вернісаж приурочили також до Покрови, Дня міста Запоріжжя й визволення його від німецько-фашистських загарбників, Дня Українського козацтва й Дня захисника України. Близько ста робіт, за словами голови ЗОНСХУ Ірини Гресик, експонується тут. Пейзажні картини в своїй більшості оспівують осінь, адже названі свята – осінні.
– Ця виставка є традиційною, бо присвячена саме нашому професійному святу, – розповіла пані Ірина. – Хоча приурочена вона й до інших празників. Художники досить активно відгукнулися на пропозицію взяти участь у вернісажі, тому виставка вийшла насиченою творами. Жанри дуже різні: живопис, графіка, друкована графіка, комп’ютерна графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво тощо. Активну участь взяли й молоді художники, зокрема студенти. Наша позиція така, що даючи можливість виставлятися молоді, ми спонукаємо її до творчості, заохочуємо ретельніше працювати над творами, ставати справжніми митцями.
За словами Ірини Станіславівни, вже ввійшло в традицію виставляти тут і твори ретро музейного характеру. Переважно це – картини запорізьких митців, котрі вже відійшли у вічність, але свого часу заснували зап Спілку художників. Переважно ці картини з колекції Валерія Гущі. Є також твори Василя Скрипника, які надав його син Володимир. Окрім того, Валерій Гуща приніс кілька фотографій, на яких зображені митці, котрих уже немає серед живих.
Пані Ірина також виставила власні картини. Одна з них – «Мої пензлі», в інших – осінні мотиви. Останні – для людей, котрі відчувають мальовничість і поезію осені.
Надав свої твори на виставку й член НСХУ Микола Боровик. У його картинах – острів Хортиця, козацька церква, Дніпро, Хортиця на заході сонця.
– Цю картину я написав із Набережної, – каже художник. – Якраз сонце сідало за обрій, з’явилася цікава гама кольорів. Швиденько створив етюд, який потім переріс у картину. Дещо й дофантазував, бо якби зобразив усе так як є – було б нецікаво. Усього із зображенням нашого священного острова в мене налічується кілька десятків картин. Ця виставка досить цікава, добре, що її організували.
Ірина Гресик запросила всіх присутніх на урочисте відкриття виставки. Художники, котрі надали свої твори, сфотографувалися на згадку. А відвідувачі ще довго роздивлялися картини, робили селфі з митцями на фоні їхніх картин.
Сергій Стрілець