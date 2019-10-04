Понад 40 мільйонів отримав бюджет з процентів запорізьких вкладників

За дев’ять місяців фінансові установи м. Запоріжжя та області перерахували до державного бюджету 40 мільйонів 300 тисяч гривень податку з нарахованих своїм вкладникам процентів. За інформацією в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслана Рачинського сплачена сума ПДФО на 868 тисяч або на два відсотки перевищила минулорічну.
Майже 70 відсотків загальних надходжень забезпечили суб’єкти господарювання м. Запоріжжя – 28,2 мільйона. З банківських депозитів бердянських і приморських вкладників надійшло 3,4 мільйона, мелітопольських та веселівських – майже три мільйони, енергодарських, кам’янсько-дніпровських та великобілозерських – 1,6 мільйона, пологівських, більмацьких та розівських – 1,4 мільйона тощо.
Нагадаємо, з процентів з депозитних вкладів сплачується податок на доходи фізосіб за ставкою 18 відсотків. Відповідальними за перерахування платежу є банківські установи, кредитні спілки та інші фінансові організації. При цьому інформація про суми банківського рахунку, ощадного сертифіката або вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників не передаються до податкової служби, тобто, залишаються конфіденційними. Цей порядок регулюється статтею 170.4. Податкового кодексу України.
Головне управління ДПС у Запорізькій області