Урок мужності у ліцеї «Захисник»

Сьогодні, гвардійці військової частини 3029 Національної гвардії України відвідали Запорізький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник». Нацгвардійці влаштували для юних захисників України так званий «Урок мужності».
Вихованцям ліцею продемонстрували відеоролики про службово-бойову діяльність 9-го полку оперативного призначення НГУ на яких можна побачити в яких підрозділах та як саме служать військовослужбовці частини. «Захисників» особливо вразили фрагменти з навчань артилерійських та танкових підрозділів.
Також молодим хлопцям та дівчатам ліцею розповіли про умови та особливості військової служби у Національній гвардії України, зазначивши, що сьогодні військова служба значно відрізняється від служби в армії наших отців, дідів та прадідів. Створюються всі умови для належного виконання завдань як чоловіків так і жінок, є багато нових напрямків та підрозділів, регулярно покращуються умови та забезпечення військовослужбовців.
Наприкінці зустрічі, гвардійці запросили всіх бажаючих ліцеїстів вступати до лав військової частини 3029 НГУ, та відкривати для себе професію військовослужбовця.
#3029NGU