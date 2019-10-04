Урок мужності у Запорізькому начально-виховному комплексі

Гвардійці військової частини 3029 Національної гвардії України відвідали Запорізький навчально-виховний комплекс №19 де провели для учнів старший класів урок мужності.
Школярам продемонстрували відеоролики про службово-бойову діяльність 9-го полку оперативного призначення НГУ на яких можна побачити в яких підрозділах та як саме служать військовослужбовці частини. Хлопці цікавились у гвардійців з якої зброї вони стріляють та яка техніка є на озброєнні.
Також молодим хлопцям та дівчатам розповіли про умови та особливості військової служби у Національній гвардії України, зазначивши, що сьогодні військова служба значно відрізняється від служби в армії наших отців, дідів та прадідів. Створюються всі умови для належного виконання завдань як чоловіків так і жінок, є багато нових напрямків та підрозділів, регулярно покращуються умови та забезпечення військовослужбовців.
Наприкінці зустрічі, гвардійці запросили всіх бажаючих та мріючих стати військовими приходити до військової частини 3029 НГУ.
#3029NGU