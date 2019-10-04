Запоріжці вимагають убезпечити пішохідний перехід

Запоріжці вимагають убезпечити пішохідний перехід

В Комунарському районі Запоріжжя, після ще одного випадку, коли автомобіль збив ученицю  місцевої  школи №88  на перехресті вулиць Біломорській та Юності, батьки школярів влаштували пікет. Тоді  водій автомобіля «Фольксваген» 1980 року народження скоїв наїзд на пішохода – дівчинку 2010 року народження, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу. Нині 9-тирічна дитина   у важкому стані перебуває в лікарні. Люди перекрили дорогу  і  намагаються привернути увагу районної адміністрації та поліції до вкрай небезпечного пішохідного переходу. Наголошують, він не обладнаний світлофорами, а водії тут почасти перевищують швидкість.

Учасники пікету вимагали убезпечити перехрестя, принаймні, встановити  тут лежачі поліцейські, та зробити його освітленим.

 

Суспільство