Запоріжці вимагають убезпечити пішохідний перехід

В Комунарському районі Запоріжжя, після ще одного випадку, коли автомобіль збив ученицю місцевої школи №88 на перехресті вулиць Біломорській та Юності, батьки школярів влаштували пікет. Тоді водій автомобіля «Фольксваген» 1980 року народження скоїв наїзд на пішохода – дівчинку 2010 року народження, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу. Нині 9-тирічна дитина у важкому стані перебуває в лікарні. Люди перекрили дорогу і намагаються привернути увагу районної адміністрації та поліції до вкрай небезпечного пішохідного переходу. Наголошують, він не обладнаний світлофорами, а водії тут почасти перевищують швидкість.
Учасники пікету вимагали убезпечити перехрестя, принаймні, встановити тут лежачі поліцейські, та зробити його освітленим.