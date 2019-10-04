Запорізька спільнота дасть бій наркокартелям

У Запоріжжі активізована протидія розповсюдженню наркоманії, боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів. У ній беруть участь не лише правоохоронці, а й органи місцевого самоврядування, представники установ освіти, медицини, громадськість. Однак до останнього час у місті не було єдиної програми заходів з протидії цьому негативному явищу. Нещодавно відповідну програму затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради. Передбачені рейди з ліквідації написів, які рекламують наркотики. Ведеться інформаційно-роз’яснювальна робота, у тому числі у закладах освіти, охорони здоров’я. Організована співпраця з правоохоронцями та представниками громадськості.