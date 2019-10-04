Земельне питання: АТОвці вийшли за своє

У Запоріжжі ветерани АТО почали безстрокову акцію протесту біля місцевого управління Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, а також заблокували його вхід. Під двері Держгеокадастру ветерани поклали шини та стоси паперів з офіційними відмовами.
Близько 100 ветеранів антитерористичної операції 30 вересня заблокували вхід до Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області на знак протесту проти того, що більшість місцевих учасників бойової операції на Донбасі досі не отримали земельні ділянки, обіцяні державою.
Ветерани АТО кажуть, що зіткнулися зі саботажем місцевої влади й управління Держгеокадастру, які ігнорують їхні вимоги про виділення їм землі.
Біля входу в будівлю відомства ветерани АТО поклали шини, встановили намет, металеві бочки й навіть поклали стоси папок із багаторічними відписками влади та судовими відмовами у законних претензіях ветеранів.
Ветерани вимагають від голови Запорізької обласної державної адміністрації Віталія Туринка вникнути в проблему.