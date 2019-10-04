Зустрічаймо Х Козацький фестиваль “Покрова на Хортиці”

Козацький фестиваль “Покрова на Хортиці” пройде на запорізькій Хортиці 14 жовтня в десятий раз. Розпочнеться захід урочистою літургією у Січовій церкві Покрови Пресвятої Богородиці, від неї проведуть ходу до “Козацького кола”, де проходитиме основна програма. Передбачено виступи фольк-гуртів та історичних реконструкторів. На оглядовому майданчику Музею історії запорозького козацтва відбудеться традиційний український ярмарок з фудзоною та відповідним оздобленням торговельних місць. Заплановано показові виступі “лава на лаву” вихованців Всеукраїнської федерації “СПАС” та багато сюрпризів.