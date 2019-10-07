У нашому дворі відремонтували дорогу і тротуар. Гадаєте, жильці дуже радіють з цього приводу? Анітрохи. Адже заасфальтували тільки половину (!) тротуару і половину (!) дороги – якраз ті частини, де вибоїн було найменше. А площадка перед під’їздами так і лишилася – яма на ямі. А перед сходами старі асфальтові «наліпки» – наче Дніпро в бурхливу погоду. А другу половину тротуару під час ремонту понівечили ще більше…
Чому не відремонтували все? «Це не входить до кошторису», – відмахнулися дорожники. А коли жильці попросили не міняти в одному місці бордюр, бо там вони власноруч облаштували виїзд на майданчик, на якому вночі стоять їхні авто, то теж почули у відповідь посилання на той же кошторис: мовляв, гроші треба «освоїти»… Навіть навпаки здоровому глузду!
Не кажучи вже про те, в якому понівеченому стані після того ремонту залишилися узбіччя. І про гори розкришеного старого асфальту у дворі – коли їх приберуть, ніхто не знає.
А десь же у документах записано, що «відремонтовано внутрішні дороги у стількох-то дворах, стільки-то метрів»… Ба навіть кілометрів? Але все це просто «асфальтова відмазка». І люди за неї не тільки не відчувають до міської влади жодної вдячності – навпаки, тільки обурення.
Жителі будинків 9 і 9-А по вулиці Тбіліській, м.Запоріжжя
На фото:
По такому тротуару ані мама з дитячим візком не піде, ані інвалід з паличкою, ані дівчина на високих підборах – після «ремонту» він ще в гіршому стані, ніж був до того
Гори старого битого асфальту – нова «окраса» нашого двора