Юні залізничники долучились до вирішення екологічних проблем

На Запорізькій дитячій залізниці XV Всеукраїнський екологічний фестиваль зібрав сотні юних залізничників – з Дніпра, Харкова, Львова, Луцька, Ужгорода, Києва та Запоріжжя. В рамках заходу провели презентацію та захист проєктів природоохоронного спрямування, екопросвітницьку інтелектуальну вікторину «Екологія навколо нас» (за участі за участі ГО let`s Do It Ukraine) та заснували освітньо-дискусійну платформу, яка включала тренінгові вправи та обговорення. Юні залізничники також презентували проєкти залізничного спрямування та створили макет «Екоподорож дитячими залізницями майбутнього».Крім цього, програмою XV Всеукраїнського екологічного фестивалю для учасників було передбачено екскурсії на ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» та в історико-культурний комплекс «Запорізька Січ».