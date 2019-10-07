Пластуни змагались у Іванівському лісництві

Протягом трьох днів в м.Енергодар на території Іванівського лісництва проходив польовий скаутський практикум «Гілея-2019», організований КЗ «Центр туризму» ЗОР. 12 команд, близько 100 учасників з міст та районів Запорізької області опановували навички стрільби з лука, демонстрували свої вміння під час нічної гри «Пластун», творчого конкурсу «Таланти Гілеї» та інтелектуального «Народи Великого Лугу» та багатьох інших. Під час практикуму також відбулась зустріч з ветеранами АТО та проведено екскурсію на Енергодарську АЕС. Дякуємо за співпрацю Енергодарському центру туризму, краєзнавства та спорту.