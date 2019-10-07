Ринок праці Запорізької області

Станом на 01 жовтня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 13,2 тис. осіб, з них 9,5 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю. Кількість актуальних вакансій станом на 01 жовтня 2019 року – 3033 одиниці (у м. Запоріжжі – 1735 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 4 безробітних особи (у м. Запоріжжі – 2 безробітних).
У вересні 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 162 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 92 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.