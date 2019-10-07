Стартував осінній призов

Осінній призов-2019 в Україні стартував 1 жовтня та триватиме три місяці. У жовтні-грудні цього року для Запорізької області визначено завдання призвати до лав 640 юнаків. Призовників передбачають не залучати до бойових дій у зоні проведення ООС (операції об’єднаних сил). Призову на військову службу підлягають чоловіки, яким виповнилося 20 років, але не старше 27 років. Юнаки 18-19 років можуть пройти службу в армії на добровільній основі, оформивши контракт. Термін строкової служби для призовників, які не мають вищої освіти, становить 18 місяців, для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра – 12 місяців.Види відповідальності за порушення законодавства про військову службу: адміністративна (штраф від 85 до 119 грн за перше порушення або штраф 170-255 грн за повторне); кримінальна (відповідно до статті 335 КК України – обмеження волі до трьох років).