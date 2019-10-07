Цієї неділі на UA: ЗАПОРІЖЖЯ стартує новий сезон проєкту «Козацька звитяга»

Восени цього року в ефірі регіональних філій UA: Суспільне мовлення вийде 11 нових проєктів, які були відібрані в перших двох хвилях конкурсу та пройшли підготовку з командою продюсерів. На каналі UA: ЗАПОРІЖЖЯ – це просвітницький тележурнал «Козацька звитяга». Перший випуск вийде в телевізійний ефір 6 жовтня о 19:30.
«Під час зйомок, а процес іще триває, знімальна група відвідала багато цікавих і маловідомих місць: чи не вперше в історії телебачення (ніхто раніше це не знімав) побували на місці першої на Русі християнської каплиці княгині Ольги на Хортиці і зняли двохтисячолітній дуб. Команда проєкту пробує довести, що сумнозвісна битва на річці Калка сталася не там, де прийнято вважати офіційно, а під Запоріжжям. Також цікавою видається рубрика про виживання за козацькими традиціями: наприклад, у перших випусках проєкту глядач побачить способи дихання під водою за допомогою очеретини (козацький пластунський метод), прийоми боротьби сліпих кобзарів «костурець», навчиться добувати воду і вогонь у голому степу тощо», — розповіла Наталія Андреєва, продюсерка Запорізької філії Суспільного.
Важливою вимогою до всіх проєктів, відібраних на конкурсі, стала регіональна складова: кожен із них, розповідає про історію чи визначних земляків, про туристичні цікавинки чи корупцію, але обов’язково – про регіон, у якому мовить відповідна філія Суспільного.
Автор ідеї проєкту «Козацька звитяга» – шеф-редактор бюро новин UA: ЗАПОРІЖЖЯ Валентин Терлецький. Ідея виникла, коли він проаналізував український телеринок і зрозумів, що іншої цільової програми, яка б розповідала про козацтво в усіх його проявах (історичному, сучасному і прикладному) в телепросторі немає.
За словами Валентина Терлецького, цей тележурнал виходив на каналі «Запоріжжя» в 2015-2017 рр. та три перші місяці 2018 року.
Так за 4 сезони вийшло 146 оригінальних випусків, що складалися з рубрик «Історія», «Сучасність», «Спас». Поки тривала реформа мовника, творча група проєкту готувала новий сезон, оновлену програму. Саме ця версія «Козацької звитяги» пройшла пітчинг на Суспільному і стартує цього жовтня. Це буде сезон із 12 щотижневих випусків, із яких 6 присвячено Хортиці, а ще 6 – іншим знаковим об’єктам на мапі Запорізької області. У програмі збережено рубрику «Виживання», в якій один із ведучих, президент Всеукраїнської Федерації «Спас», засновник школи козацьких бойових мистецтв «Спас», доктор філософії в галузі педагогіки Олександр Притула, знайомитиме з прийомами виживання і самозахисту за старовинними козацькими традиціями.
«З виробництвом «Козацької звитяги» завжди були пов’язані якісь містичні події. Пропадали цілі відзняті програми, навіть іноді дощ доводилося розганяти завдяки старовинним спеціальним знанням. Багато що заважало нам працювати,багато що було проти нас, ми казали – «як пороблено», аби програма не виходила. Про містику під час зйомок я можу говорити багато, це окрема тема, з кожним випуском пов’язана окрема історія, яка не вкладається в раціональну парадигму і не піддається логічному поясненню. І тим не менше, уже зараз ми маємо два випуски на етапі постпродакшену», — поділився ВалентинТерлецький.