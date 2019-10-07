У ЗНУ на часі – увага до програм подвійних дипломів

У Запорізькому національному університеті вже більше 12 років триває плідна співпраця з Університетом Ле-Ман (Франція), яка включає академічний обмін викладачами й студентами, проведення спільних відеоконференцій, використання в освітньому процесі інноваційних методик, запропонованих партнерами, тощо. Днями ректор ЗНУ Микола Фролов і декан факультету іноземної філології ЗНУ Галина Морошкіна завітали до французьких колег із метою пролонгування договору про співпрацю, а також пошуку нових стратегічних напрямків співробітництва між українським і французьким університетами.
Під час перебування в Університеті Ле-Ман вони зустрілися з ректором Рашидом Гержума, проректором із міжнародних відносин ЕліянАльмале, директором департаменту вивчення французької мови як іноземної Од Бретен’є, викладачами цього структурного підрозділу, проректором з питань інформаційних технологій Ніколя Постек та іншими представниками французького закладу вищої освіти.
Під час зустрічі представників ЗНУ з керівництвом Університету Ле-Ман відбулося підписання двох договорів, оскільки від попереднього підписання минуло вже 5 років. Одним із перших кроків на шляху до реалізації нових договорів про співпрацю стало спільне керівництво представниками обох ЗВО дисертаційним дослідженням молодої української науковиці Тетяни Фанагей. Уже рік Тетяна працює над дисертаційною роботою “Концепт “мова”, “язык”, “langue”: соціолінгвістичний, психолінгвістичний і лінгвістичний аспекти”.
За час дії програми подвійного диплома 25 випускників Запорізького національного університету отримали дипломи Університету Ле-Ман (Франція), а 3 із них захистили дисертації за напрямками “фізика” і “математика” на базі французького закладу освіти.
У перспективі співпраці університетів – проведення міжнародних онлайн-лекцій французькою мовою, у яких візьмуть участь студенти обох закладів вищої освіти.
Пресслужба ЗНУ