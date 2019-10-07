Запорізький рок-гурт «Banderstadt ZP» став лауреатом “Червоної рути”

Запорізький рок-гурт «Banderstadt ZP» став лауреатом 30-го фестивалю Червона рута, котрий відбувся у Чернівцях з 17-го по 22-ге вересня. 1 місце у номінації Рок музика. Гурт, що працює переважно в стилі фолк-рок, засновано восени 2018 року. Назву гурт вибрав завдяки власному однойменному хіту. Одну з перших своїх композицій музиканти назвали «Banderstadt». У складі групи виступає ветеран АТО Андрій Сидоренко. Група- частий гість у наших захисників на передовій, дарує нашим воїнам свої запальні концерти.