Бліц-опитування: Чи збираєте ви гриби, ті що ростуть в лісі чи в поле?

Аліна, продавчиня:
-Ніякого збирання грибів у лісі ніколи не робила, і не вважаю що це треба робити. Гриби для їжі треба купувати у супермаркеті або ж на базарі. Звісно що можливо отруїтися, казно що там може вирости в лісі, скільки вже людей через таке збирання постраждало.
Антон, будівельник:
-Особливо так збиранням не захоплююсь, але якщо трапляються мені гриби під час походу на риболовлю, то зібрати, принести додому, приготувати та поїсти. А можливо і біля річки їх засмажити. Щоб не отруїтися треба добре знатися на тому що ти збираєш.
Віра, бібліотекарка:
-Вважаю що в нас не можна збирати грибів, через погане середовище, погану екологію. Можна отруїтися навіть їстівними грибами, бо вони в собі концентрують всі небезпечні та шкідливі речовини.
Євген, менеджер:
-В нас, в Запоріжжі не знаю таких грибів, які моливо б було їсти, хоча можливо вони і є, але в цьому треба мати досвід. А ось коли навчався та жив у Київі, то там збирали гриби у лісі, або ж купували на базарі теж лісові гриби. Вони ж дуже смачні, ніякого порівняння з магазинними.
Олександр, приватний підприємець:
Так збираю гриби у полі, якщо до батьків у село їду, то там їх багато можливо знайти. Але наші степові гриби підступні. Треба дуже добре знатися на них, мати досвід, тоді ніяких отруєнь. На жаль люди легковажні, бачив таких що збирають з упевненістю бліду поганку, ледь вдається переконати не робити цього.