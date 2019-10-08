Близько 4 тис. громадян прийняли участь у «Місячнику зайнятості молоді» в Запорізькій області

З метою підвищення ефективності надання соціальних послуг, спрямованих на підтримку трудової активності молоді в сучасному економічному середовищі, обласною службою зайнятості у вересні 2019 року в області проводився «Місячник зайнятості молоді».
Всього у заходах «Місячника зайнятості молоді» прийняло участь близько 4 тис. молодих громадян у віці до 35 років. Протягом місяця до центрів зайнятості Запорізької області звернулось понад 2,5 тис. молодих громадян у віці до 35 років, статус безробітного отримали близько 1,3 тис.
У період проведення «Місячника зайнятості молоді» фахівцями центрів зайнятості області було видано більше 3,2 тис. направлень на працевлаштування. Як результат – близько 800 безробітних молодих людей працевлаштувались та більше 700 знайшли роботу до набуття статусу безробітного. Крім того, більше 200 молодих людей працювали на оплачуваних громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру. 82 особи із числа молоді віком до 35 років направлено на проходження професійної підготовки, перепідготовки.
Слід зауважити, що зазначені заходи спрямовані на захист від безробіття молоді, та все ж запобігання молодіжному безробіттю не обмежується лише працевлаштуванням. Важливим завданням служби зайнятості є психологічна підтримка безробітної молоді. На тематичних семінарах та тренінг – семінарах «Молодь на ринку праці», «Мотивація молоді до праці», «Особливості зайнятості молоді», «Здоровий спосіб життя», «Психологічна мотивація молоді до започаткування власної справи» тощо молодь отримує корисну для себе інформацію, що стане їм у нагоді на сучасному ринку праці.
З метою підвищення мотивації до праці, активізації зусиль, щодо пошуку роботи, підвищення рівня самосвідомості, впевненості в своїх силах, в рамках Місячника пройшли «Дні відкритих дверей служби зайнятості для молоді», засідання «За круглим столом» з питань соціальної підтримки та сприяння в працевлаштуванні молоді із залученням представників місцевих органів влади та роботодавців; ярмарки та міні-ярмарки вакансій; аукціони претендентів; презентації професій, семінари з роботодавцями з питань взаємодії із службою зайнятості щодо забезпечення зайнятості молоді.
«Місячник зайнятості молоді у Запорізькій області завершився, але питання надання молодим людям якісних соціальних послуг, пов’язаних з працевлаштуванням, завжди знаходяться в центрі уваги спеціалістів обласної служби зайнятості», – запевняє директор Запорізького ОЦЗ Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)224-00-46