Депутати облради мусять виконати рішення Верховного суду України щодо роздержавлення «Запорізької правди»

Наталя Зворигіна
Пленарне засідання чергової 32 сесії Запорізької обласної ради, яке було призначене на 3 жовтня, під час якого депутати повинні були розглянути більше 130 питань черги денної, для колективу газети «Запорізька правда» і для читачів нашої газети набуло надзвичайного значення. Адже у числі оголошених питань значився і проект довгоочікуваного рішення щодо роздержавлення нашого видання. Про перебіг подій у цій справі ми детально інформували прихильників «Запорізької правди». І нагадаю, що 3 квітня цього року Третій апеляційний адміністративний суд у місті Дніпро ухвалив рішення на користь колективу газети. І воно б мало вступити у силу з моменту його проголошення у судовому засіданні. Але через касаційну скаргу Запорізької обласної державної адміністрації(! Зверніть увагу, та інстанція – саме ЗОДА, яка відповідала за успішну реалізацію Закону України про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ безпосередньо у Запорізькій області, поскаржилася на рішення апеляційного суду, яким фактично було встановлено справедливість!) у цій судовій справі реалізація виконавчого провадження була призупинена. Фактично з 3 квітня наш колектив перебуває у підвішеному стані, бо позбавлений Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, не може здійснювати єдиного виду виробничої діяльності, визначеного у Статуті, – видання газети, і будучи нереформованим, не може вести власну господарчу діяльність, зокрема, виплачувати заробітну плату працівникам, погашати податкові виплати, оплачувати комунальні послуги тощо, а відтак накопичує борги по всіх вказаних статтях. Водночас колектив піддається пресингу. Останньою краплею стало намагання виселити редакцію із її приміщення у Будинку преси на пр. Соборному, 152. В той час, як законом передбачена передача приміщення в оренду редакції на термін від 15(!) років на пільгових умовах, керівниця КП «Запоріжжя» Лариса Мефьодова, яка опікується здачею в оренду приміщень Будинку преси, послуговуючись аргументом про завершення терміну дії договору оренди, нівелюючи норми Закону України про роздержавлення друкованих ЗМІ та рішення Верховного суду України, намагається позбавити «Запорізьку правду» останнього притулку.
Зазначимо, Верховний суд України виніс 25 вересня відповідну Ухвалу у справі №280\5102\18 про визнання бездіяльності Запорізької обласної ради у питанні реформування КП «Газети «Запорізька правда» ЗОР протиправною і зобов’язав депутатів все ж виконати Закон про роздержавлення по відношенню до «Запорізької правди». Рішення суду остаточне, а його невиконання призведе до притягання до кримінальної відповідальності осіб, які займають відповідальне чи особливо відповідальне становище (ст 382 Кримінального кодексу України п.4 Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку Конституційного Суду України -карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років). Тож можна сподіватись, що депутати проявлять відповідальність і ухвалять єдине вірне рішення щодо «Запорізької правди».
З такою упевненістю і в передчутті завершення своїх поневірянь наш творчий колектив прийшов на пленарне засідання облради 3 жовтня.
Ніщо не віщувало жодних ускладнень. І все розпочиналося доволі конструктивно. Голова ЗОР Григорій Самардак відкрив засідання. Присутні вшанували пам’ять загиблих у визвольній війні захисників України. Потім високими урядовими відзнаками відмітили заслужених людей краю. Так, указами Президента України орденом “За заслуги” III ступеня нагороджено головного інженера Запорізької обласної філармонії Валерій Вініковскій. Почесні звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» отримали тренер-викладач з греко-римської боротьби дитячо-юнацької спортивної школи №6 (Запоріжжя) Лаврентій Майламян і старший тренер ДЮСШ «Дизелист» з вільної боротьби (Токмак) Геннадій Кірпіньов. Також орденом княгині Ольги III ступеня нагороджена полірувальниця цеху АТ «Мотор Січ» Тамара Романенко, а почесне звання «Заслужений машинобудівник України» присвоєно начальникові цеху АТ «Мотор Січ» Петру Чумаченко. Також були вручені і відзнаки Верховної ради України та почесні нагороди Запорізького краю.
За планом депутати ухвалили чергу денну. У числі питань, винесених на розгляд облради виявилося близько десятка звернень депутатів ЗОР до Верховної Ради України та Президента України Володимира Зеленського. Два з них, стали причиною оголошення дострокової перерви в роботі сесії.
Депутат Обласної ради від фракції партії «Наш край», керівник сільськогосподарського підприємства з 40-річним стажем, голова обласної організації роботодавців в агропромисловому комплексі Катерина Луценко підготувала на розгляд сесії звернення про продовження дії мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2025 року . У зверненні було запропоновано відкрити вільний ринок землі тільки після: ухвалення рішення з цього питання на Всеукраїнському референдумі; проведення інвентаризації всіх земель сільськогосподарського призначення; забезпечення на законодавчому рівні заборони продажу землі іноземцям, або українським компаніям з іноземним капіталом.
Про необхідність підтримати це звернення, про несвоєчасність відкриття ринку землі вже з 1 січня наступного року, про ризики поспішності у вирішенні цього питання заявили представники всіх фракцій і груп політичних партій в Запорізькій обласній раді за винятком «Опозиційного блоку».
– Ми вважаємо, що мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення приковує громадян до села, – зазначив керівник цієї фракції в обласній раді Ярослав Криль. – Потрібно надати селянам можливість продати свої земельні паї і переїхати до міста. Тому ми підтримуємо рішення нового Уряду і Президента якнайскоріше відкрити вільний ринок землі в Україні.
Ця заява лідера найбільшої фракції в обласній раді викликала обурення у представників інших фракцій. Але незважаючи на полум’яні промови лідерів інших депутатських фракцій, депутати від фракції «Опозиційний блок» відмовилися підтримати це звернення. І для його ухвали не вистачило голосів.
Така ж доля спіткала і звернення депутатів Запорізької обласної ради до Президента України Володимира Зеленського, щодо ветування ним затвердженого Верховною Радою 20 вересня Закону про обов’язкову роботу ФОПів через касові апарати. Знову лише єдина фракція обласної ради, фракція «Опозиційного блоку», виступила проти.
– За кордоном навіть продавці квітів на вулицях працюють з касовими апаратами, – пояснив позицію своєї фракції Ярослав Криль. – Ми не бачимо нічого поганого в тому, щоб вивести з тіні малий бізнес і в Україні.
Консультації з керівниками фракцій голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака, очевидно, не привели до консенсусу. Тому, відразу після консультацій, він оголосив перерву в роботі чергової 32 сесії Запорізької обласної ради на невизначений термін.
– Про дату і час продовження пленарного засідання депутатів буде повідомлено, – зазначив керівник облради.
І вже невдовзі він підписав розпорядження про скликання депутатів на друге пленарне засідання 32-ї сесії. Текст розпорядження оприлюднено на офіційному порталі Запорізької облради. На друге пленарне засідання депутатів закликають прибути 24 жовтня. Сподіваємось, цього дня нарешті депутати й виконають рішення Верховного суду щоо «Запорізької правди». Тож далі буде!